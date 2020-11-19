Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi, malzemeleri! Ispanaklı fellah köftesi yapımı

Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi ve malzemeleri izleyiciler tarafından aranan başlıklardan oldu. Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'da ıspanaklı fellah köftesi tarifini verdi. Lezzetli tariflerle ekrana gelen ıspanaklı fellah köftesi Gelinim Mutfakta her gün Kanal D'de yayınlanıyor. İşte Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ

Köfte hamuru için

2 su bardağı içlik bulgur 2 su bardağı un 1 yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kimyon

Sos malzemeleri

2 bağ ıspanak 3 adet orta boy kuru soğan 1 büyük baş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığının yarısı kadar biber salçası 1 çay kaşığı kimyon Çay kaşığının ucuyla karabiber Nar ekşisi Tuz Zeytinyağı

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ YAPIMI NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamurumuzdan başlayalım. İçlik bulgurumuzu yoğurma kabına koyalım. 2 su bardağı sıcak su ile ıslatalım. 10 dakika kadar bekledikten sonra un, biber salçası, kimyon ve tuzunu atıp yoğuralım. Ele çok yapışan bir hamur olursa çok az un koyabilirsiniz. Hamurumuzu şekillendirelim. Sosumuz için soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile kavuralım.

Ardından salçalarımızı koyup biraz kavuralım.

Doğranan ıspanaklarımızı içine atalım. Ispanaklarımız pişince altını kapatın.

Kimyon, karabiber, tuz ve nar eksisini koyup karıştıralım(arkadaşlar eğer gerçekten lezzetli bir yemek istiyorsanız. Sosa nar ekşisini ve tuzunu bol atmanız lazım köfteleri hesap ederek yapın)sosumuz hazır. Köfteleri de haşlayıp bu sosla harmanlıyoruz.