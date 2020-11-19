Gelinim Mutfakta 19 Kasım Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda 4 gelin yarışıyor ve oylamayı kayınvalideler yapıyor. Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu sonrası bir gelinlerden biri çeyrek altını kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM 2020 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu Onur Büyüktopçu açıklanınca haberde yer alacak. Dün en yüksek puanı Gizem almıştı.