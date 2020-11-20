Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bugün bir isim yarışmaya veda edecek. Her hafta bir isim elenirken diğer yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugün Portakal kasesinde sütlaç yapan yarışmacılar, çeyrek altını almak istiyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 20 Kasım 2020 Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

DÜN EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 19 Kasım tarihli yayında en yüksek puanı Gizem ve İlayda aldı. Yapılan kuru sonucunda çeyrek altını Gizem kazandı.