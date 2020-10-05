Gelinim Mutfakta harem güveci tarifi: Harem güveci nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta harem güveci tarifi aranan konular arasında yerini aldı. Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni haftaya heyecanlı dakikalar ile başladı. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar, harem güveci yemeğini yapmaya çalışacak. Gün sonunda en lezzetli yemeği yaparak en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAREM GÜVECİ TARİFİ

HAREM GÜVECİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kilogram dana kuşbaşı 1 adet kuru soğan 2,5 çay bardağı sıvı yağ 3 adet sivri biber 3 adet domates 1 su bardağı arpa şehriye Yeteri miktarda tuz ve karabiber

Sos için:

1,5 su bardağı süt 2 çorba kaşığı un Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta Çeyrek limonun suyu Tuz 100 gram rendelenmiş kaşar

HAREM GÜVECİ NASIL YAPILIR?

Yemeklik doğradığınız soğanı etle birlikte tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

1,5 çay bardağı sıvı yağı ekleyip 10 dakika daha soteleyin.

Domates ve biberleri yemeklik doğrayıp etlere ekleyin.

Tuzu ve karabiberi de ilave edip kısık ateşte ağır ağır pişirin.

Etler pişerken arpa şehriyeleri de 1 çay bardağı sıvı yağda kavurun.

Pembeleşince üzerine tuz, karabiber ve 2 su bardağı sıcak su ilave edip pilav gibi pişirin.

Et pişince şehriye pilavıyla birleştirip harmanlayın.

Diğer tarafta sos için sıvı yağı tencerede kızdırıp içine unu ilave edin.

Pembeleşene kadar kavurduğunuz una sütü ekleyip topaklanmaması için iyice karıştırarak pişirin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp içine limon suyunu ilave edin ve çırpın.

Limonlu yumurtayı da sosa ekleyin.

Tuzunu da ilave edip 10 dakika kadar daha pişirin ve ocaktan alın.

Malzemeyi güveçlere bölüştürüp üzerine sosu yayın.

En üste de kaşar rendesi ekleyip 200 derecede ısıttığınız fırına verin.

Üzeri kızarınca fırından alıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…