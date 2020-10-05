Gelinim Mutfakta Kanal D ekranında hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Beğenilerek takip edilen Gelinim Mutfakta 5 Ekim Pazartesi günü yeni yarışmacıları ile seyirci karışışına çıktı. Geçen hafta 5 altın bileziğin sahibi Ayşe olarak açıklanmıştı. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu yemek yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Ekim puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Eleme potasına kalan iki isim Zeynep ve Ümran olarak seçildi. Ümran hafta boyunca en düşük puanı alarak 56 puanla elenen isim oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 95 puanla Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece