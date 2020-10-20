Gelinim Mutfakta hangel tarifi! Gelinim Mutfakta hangel nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta hangel günün yemeği olarak belirlendi. Anadolu lezzetlerimizden biri olan hangel, bazı yörelerde hengel ya da hıngel adıyla seslenilmektedir. Gelinim Mutfakta hangel tarifini en lezzetli şekilde yapan günün sonunda çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta hangel tarifi ve malzemeleri sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA HANGEL MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamur için:

2 kase un 2 yumurta 1,5 su bardağı su Tuz

Haşlamak için:

2 litre su

Sosu için:

2 büyük kase sarımsaklı yoğurt 125 gram tereyağı 1 kuru soğan

GELİNİM MUTFAKTA HANGEL NASIL YAPILIR?

Un, yumurta, su ve tuzu derin bir kapta karıştırın.

Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın.

Bu sırada 2 litre suyu kaynatmaya başlayın.

Bir yandan da soğanları küp küp doğrayın.

Doğradığınız soğanları bir tencerede tereyağı ile birlikte soğanlar renk değiştirene kadar kavurun.

Daha sonra dinlenen hamuru oklavayla incecik açın.

Yeterince açtıktan sonra hamuru oklavayla sarın. Oklavanın üzerinden sarılı hamuru uzunlamasına kesip oklavayı çıkarın.

Uzun şeritler halinde hamurlar elde edeceksiniz.

Hamurları kare kare kesin ve kaynattığınız suyun içinde haşlayın.

Tenceredeki suya attığınız hamurlar güzelce kaynadıktan sonra altını kapatıp süzün.

Süzdüğünüz hamurları servis yapacağınız tepsiye döküp soğutun.

Yoğurdu sıcakken dökmemeye özen gösterin. Aksi takdirde yoğurdunuz ekşir.

Hamur soğuduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Daha sonra kavurduğunuz soğanları da yoğurtlu hamurların üzerine ilave edin.

Kars usulü ile hazırladığınız hengel hazır, afiyet olsun.