Gelinim Mutfakta 20 Ekim puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi günün kritiği yapıldıktan sonra yayınlanıyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılar Gelinim Mutfakta gün birincisi olmayı hem de 5 çeyrek altın bileziği almaya hak kazanmak istiyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta 20 Ekim puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi İlayda oldu. Bugün İlayda çeyrek altın almaya da hak kazandı.

Gelinim Mutfakta hangel tarifi! Gelinim Mutfakta hangel nasıl yapılır, malzemeleri neler?

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece