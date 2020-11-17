Frenk kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta frenk kebabı tarifi, malzemeleri

Gelinim Mutfakta frenk kebabı tarifi ve malzemeleri ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da birçok yemek tarifi merak ediliyor. Bugün gelinler mutfakta Gelinim Mutfakta frenk kebabı yapacak. Peki, Frenk kebabı nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA FRENK KEBABI MALZEMELERİ

1 adet soğan 4 adet domates 2 yemek kaşığı su 200 gram kuzu kıyması 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet kırmızı kapya biber 1 tatlı kaşığı domates salçası Pul biber Karabiber Tuz

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FRENK KEBABI NASIL YAPILIR?

Kırmızı kapya biberi ve soğanı olabildiğince küçük doğrayın.

Derin bir kapta kıyma ve doğradığınız sebzeleri birleştirin.

Üzerlerine domates salçası, tuz, pul biber ve karabiberini ilave edin.

Kabın içindeki malzemeleri güzelce yoğurun.

Diğer yanda 4 domatesi, sapları aşağıda kalacak şekilde ters çevirin.

Çok derin olmayacak şekilde bıçakla birbirine paralel kesikler atın.

Hazırladığınız kıymalı karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

Kesikler attığınız domateslerin arasına kıymalı karışımdan aldığınız parçaları yerleştirin.

Elinizdeki kıyma harcı bitene kadar domatesleri doldurmaya devam edin.

Hazırladığınız domatesleri derin ve dar bir tencereye yerleştirin.

Üzerlerine az miktarda tuz serpiştirin. Su ve zeytinyağını da ekleyip Frenk tavanızı pişirmeye başlayın.

Kısık ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Domatesler ve kıyma pişerken kendi suyunu salacağı için fazladan su ilave etmenize gerek yok.

Frenk tavanız piştikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.