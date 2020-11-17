  • $7,7645
  • 9,2181
  • 470.907
  • 1272.86
  • Haberler
  • Magazin
  • Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?
17 Kasım 2020 Salı 15:21 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu"

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu, Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. 3.sezonu ile bomba gibi dönen Gelinim Mutfakta haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Kanal D'de yayınlanan program gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu...

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu bugün yapılan oylama sonrası belli olacak. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da yarışmacıları hünerlerini mutfakta sergiliyor. Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumunu Onur Büyüktopçu açıklıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta frenk kebabı tarifi, malzemeleri: Frenk kebabı nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu, Onur Büyüktopçu tarafından günün analizi yapıldıktan sonra açıklanacak. Dün en yüksek puanı İlayda almıştı. 

<p>Belediye Başkanlarının yetkilerinin Kandil'den gelen isimlerle belirlendiği HDP'li belediyelerin

'CHP, HDP'yi sırtına alıp Meclis'e taşıdı'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İpek böceğinin 45 günlük dönüşümü

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.