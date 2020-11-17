Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu bugün yapılan oylama sonrası belli olacak. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da yarışmacıları hünerlerini mutfakta sergiliyor. Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumunu Onur Büyüktopçu açıklıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu, Onur Büyüktopçu tarafından günün analizi yapıldıktan sonra açıklanacak. Dün en yüksek puanı İlayda almıştı.