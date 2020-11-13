Gelin Pastası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Gelin Pastası tarifi, malzemeleri

Gelinim Mutfakta Gelin Pastası tarifi, malzemeleri bugün aranan başlıklardan oldu. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün ilginç anlar yaşandı. Yarışmacılar, gelinlik içerisinde gelin pastası yapacak. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan yarılma programı Gelinim Mutfakta Gelin Pastası tarifi, malzemeleri sizlerle..

GELİNİM MUTFAKTA GELİN PASTASI MALZEMELERİ

Keki için:

4 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya

Muhallebisi için:

1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı buğday nişastası 1 paket vanilya 1 paket krem şanti

Keki ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Hindistan cevizi

GELİNİM MUTFAKTA GELİN PASTASI NASIL YAPILIR?

Derin bir kasede yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tüm malzemeleri tekrar çırpın.

Kek karışımını fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Pastanın muhallebisi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı, ocağın üzerinde kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Muhallebiyi ocaktan alın ve ılıdıktan sonra üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.

Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı sütü soğuk kekin üzerine gezdirin.

Islattığınız kekin üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

En son pastanızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...



