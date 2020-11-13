Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim yoğun ilgi görüyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim haftanın birincisi olarak seçilirken, en düşük puanın alan yarışmacıda elenecek. Peki, 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince gün birincisi ve elenen isim haberimize eklenecektir.

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.