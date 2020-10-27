Gelin Mutfakta fettucini alfredo nasıl yapılır? Fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...

Gelin Mutfakta fettucini alfredo tarifi yoğun ilgi gördü. Ekranların sevilen yemek yarışmalarından biri olan Gelin Mutfakta'da yarışmacılar mutfağa girip fettucini alfredo yapıyor. Roma mutfağında ünlü olan bu makarnada, un ve yumurta ana malzemeleri arasında yer alıyor. Gelin Mutfakta fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...

GELİN MUTFAKTA FETTUCİNİ ALFREDO MALZEMELERİ NELERDİR?

1 paket fettucine makarna 1 kutu krema Yarım tavuk göğsü 5-6 adet mantar 5 diş sarımsak 6 yemek kaşığı sıvı yağ 2 tatlı kaşığı kuru fesleğen 1 tatlı kaşığı nane Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik Bir tutam maydanoz 1 çay bardağı parmesan peyniri 1 tatlı kaşığı tuz

GELİN MUTFAKTA FETTUCİNİ ALFREDO NASIL YAPILIR?

Makarnayı ambalajında belirtildiği gibi haşlayın.

Sarımsakları ince ince kıyıp zeytinyağında soteleyin.

Mantarları ilave edip sotelemeye devam edin.

Mantarlar suyunu salıp çekince küp ya da julyen doğradığınız tavukları ilave edin.

Tavuklar pişince kremayı ekleyip 3 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın.

Parmesan ve baharatları ekleyip sosu iyice karıştırın.

Bekletmeden makarnayla birleştirin.

Güzelce harmanlayıp servis edin.