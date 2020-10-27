  • $8,1486
  • 9,6404
  • 498.475
  • 1153.94
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Gelin Mutfakta fettucini alfredo nasıl yapılır? Fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...
27 Ekim 2020 Salı 14:19 | Son Güncelleme:

Gelin Mutfakta fettucini alfredo nasıl yapılır? Fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...

Gelin Mutfakta fettucini alfredo nasıl yapılır" Fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...

Fettucini alfredo bugün Gelin Mutfakta'da haftanın ikinci yemeği oldu. Fettucini alfredo, makarna çeşidi olmakla beraber, yumurta ve undan meydana gelen bir üründür. Düz kalın bir makarna Roma mutfağında popülerdir. Gelin Mutfakta fettucini alfredo nasıl yapılır?

Gelin Mutfakta fettucini alfredo tarifi yoğun ilgi gördü. Ekranların sevilen yemek yarışmalarından biri olan Gelin Mutfakta'da yarışmacılar mutfağa girip fettucini alfredo yapıyor. Roma mutfağında ünlü olan bu makarnada, un ve yumurta ana malzemeleri arasında yer alıyor. Gelin Mutfakta fettucini alfredo tarifi, malzemeleri...

GELİN MUTFAKTA FETTUCİNİ ALFREDO MALZEMELERİ NELERDİR?

  1. 1 paket fettucine makarna
  2. 1 kutu krema
  3. Yarım tavuk göğsü
  4. 5-6 adet mantar
  5. 5 diş sarımsak
  6. 6 yemek kaşığı sıvı yağ
  7. 2 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  8. 1 tatlı kaşığı nane
  9. Yarım çay kaşığı karabiber
  10. 1 çay kaşığı kekik
  11. Bir tutam maydanoz
  12. 1 çay bardağı parmesan peyniri
  13. 1 tatlı kaşığı tuz

GELİN MUTFAKTA FETTUCİNİ ALFREDO NASIL YAPILIR?

Makarnayı ambalajında belirtildiği gibi haşlayın.

Sarımsakları ince ince kıyıp zeytinyağında soteleyin.

Mantarları ilave edip sotelemeye devam edin.

Mantarlar suyunu salıp çekince küp ya da julyen doğradığınız tavukları ilave edin.

Tavuklar pişince kremayı ekleyip 3 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın.

Parmesan ve baharatları ekleyip sosu iyice karıştırın.

Bekletmeden makarnayla birleştirin.

Güzelce harmanlayıp servis edin.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Avrupa nereye gidiyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında kartonlarla tank yaptı

Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar ve özellikleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.