Gelinim Mutfakta 26 Ekim puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Ekim puan durumu bugün günün kritiğinden sonra belli olacak. İlgi ile takip edilen yemek yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da zaman zaman eğlenceli anlar yaşanırken yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet de kaldığı yerden devam ediyor. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan Gelinim Mutfakta 26 Ekim puan durumu ve gün birincisi haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 26 Ekim puan durumu, günün sonunda Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.