Filyos Limanı nerede, haritadaki yeri nedir? Doğalgaz rezervinin kara üssü Filyos Limanı!

Filyos Limanı'nda hummalı çalışmalar devam ediyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeni doğalgaz rezervi miktarı açıklanacak. Filyos Limanı doğalgaz rezervinin kara üssü olarak bilinirken, limanın uluslararası alanda ticaret oluşturulması hayali Sultan 2. Abdülhamid'e dayanıyor. Merak edilen Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

FİLYOS LİMANI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Filyos Limanı, Zonguldak Çaycuma ilçesinde yer alıyor. Doğalgaz rezervinin kara üssü olarak bilinen Filyos Limanı serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla biliniyor.

Doğalgaz rezervi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde

Sultan 2. Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle gerçeğe dönüşmüştü.

FİLYOS LİMANI HAKKINDA

Limanın altyapı isleri kapsamında; 2450 metre ana dalgakıran, 1370 metre tali dalgakıran, derinliği 14- 19 metre arasında değişen 3000 metre rıhtım, yaklaşık 22 milyon metreküp tarama, geri saha dolgusu ve tahkimat işlerinin yapımına devam edilmektedir.