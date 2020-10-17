Doğalgaz rezervi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde

Fatih Sondaj Gemisi'nde doğalgaz rezervleri ili ilgili çalışmalar devam ederken. Akademik açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni müjde vererek doğalgaz rezerv miktarını açıklayacağının belirtmişti. Ağustos ayında ise Zonguldak'ta 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştu. Peki, Doğalgaz rezervi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DOĞALGAZ REZERVİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Doğalgaz rezervi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Başkan Erdoğan saat 15:00'da Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek. Yeni doğalgaz rezervinin de bu saatte açıklanması tahmin ediliyor.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi;

"320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." dedi.

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DOĞALGAZ ZONGULDAK'A BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Kentte büyük sevince neden olan doğalgaz rezervi için Fatih gemisinin devam eden çalışmaları da ilgiyle takip edildi. Cumhuriyetin kurulmasında ve ülke sanayini gelişmesinde taşkömürü üretimiyle önemli misyon üstlenen Zonguldak'ta, bulunan doğalgaz rezervinin kentte de katkı sağlayacağı düşünülüyor.