Etli pay nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta etli pay tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta'da günün yemeği etli pay olarak seçildi. Yeni sezona bomba bir giriş yapan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek yaparken en yüksek puanı almaya çalışıyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta'da günün yemeği etli pay tarifi ve malzemeleri....

ETLİ PAY MALZEMELERİ

500 gr un 350 gr dana eti yahnisi 300 gr dana biftek 300 gr tavuk göğüs 250 gr haşlanıp sıkılmış ıspanak 200 gr soğan 150 gr İçim Şef Krema 2 adet yumurta İçim Tereyağı İçim Kaşarpeynri, rendelenmiş Et suyu Sızma zeytinyağı Tuz

ETLİ PAY NASIL YAPILIR?

Unu 150 gr İçim Tereyağı ile karıştırın. 400 gr kaynar su ve bir tutam tuz ilave ederek yoğurun. Soğuması için hamuru genişçe yayın, üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bir tavada dana eti parçalarını küp kesilmiş soğanlar, biraz yağ ve tuz birlikte kavurun.

Daha sonra üzerine sebze suyu ilave edip bir saat kadar pişirin. Et soğuduktan sonra küçük parçalar halinde kesin. Başka bir tavada yağsız dana bifteğini 5-6 dakika pişirin. Toplam 6 parça elde edecek şekilde doğrayın. Tavuğu küçük parçalar halinde doğrayıp krema ve yumurtalarla beraber mikserden geçirin.

Ispanakları bir tavaya atıp biraz tereyağıyla 2 dakika kadar kavurun. 6 adet kalıbın içini hamurla döşeyin. Daha sonra sırasıyla tavuklu karışımdan, ıspanaktan ve İçim Kaşar Peyniri'nden koyun. Daha sonra da dana eti, ıspanak ve dana bifteklerini üstüne dizin. Kalıpların üzerine bir miktar daha hamur örterek kapatın, üzerine fırın kağıdı döşenmiş bir tepsiye yerleştirin.

Hamurların üstüne önce çırpılmış yumurta sürün. 190 °C fırında 20'25 dakika pişirin. Son olarak İçim Kaşarpeyniri serpiştirerek bir kaç dakika daha fırında tutun ve peynirlerin erimesini sağlayın. Daha sonar sıcak servis edin.