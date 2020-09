Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Eylül puan durumu açıklanıyor. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi kayınavalidelerin yemek tadımları sonrası belli oluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi belli oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi isim Ayşe oldu.

Etli pay nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta etli pay tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KAZANANI KİM?

23 Eylül Çarşamba günü kazanan isim Zeynep oldu. Çeyrek altını kazanan isim, Zeynep olarak belirlendi.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.