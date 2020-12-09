EKPSS kura geç başvuru ekranı: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

EKPSS kura geç başvuruları başladı. ÖSYM takvimine göre 9 Aralık'ta başlayan EKPSS 2020 kura geç başvuruları 10 Aralık saat 23:59'a kadar alınacak. Geç başvuru ücreti olarak 20 TL'nin ödenmesi gerekiyor. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir. İşte EKPSS geç başvuru ekranı...

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EKPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EKPSS kura başvurusu ÖSYM'ye T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra yapılabiliyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için geç başvuru ücretinin de yatırılması gerekiyor. Ödeme, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda; Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel), BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Otizm) olanlar), 2020-Kura’ya başvuracaklardır.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olmakla birlikte; birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adayların, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmaları zorunlu olduğundan 12 Şubat 2020 tarihi ve öncesinde 2018 yılında başvurduğu öğrenim düzeyinden daha üst öğrenim düzeyinden mezun olan ancak, 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeyen adayların 2018 sınav sonuçları/kura başvurularıyla tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Bu nedenle bu durumdaki adayların, tercih yapabilmeleri için 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeleri gerekmektedir.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak?

2020-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2020-Kura’ya başvuramayacaklardır. Bu durumdaki adayların 2020-Kuraya başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Adayların bu duruma dikkat ederek 2020-EKPSS’ye başvurmaları gerekmektedir.