Engelli memur alımı için gerçekleşen EKPSS sınavı sonrası, sonuçlar ve kura için geri sayım başladı. EKPSS sınavı 15 Kasım'da yapıldı. Kura başvuruları ise 18-30 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Kuraya katılmak isteyen adayların geç başvuruları ise 9-10 Aralık tarihinde alınacak. Peki, EKPSS kura tercihleri ne zaman? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. EKPSS kura tercih tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.