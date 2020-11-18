Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un aşk pozu

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'dan aşk pozu geldi. İkilinin mutluluk pozuna beğeni yağdı. Üç yıl önce Mihre Çelikkol ile dünya evine giren oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2019'da oğlu Ali'yi kucağına alan Çelikkol'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İbrahim Çelikkol'un o paylaşımı:

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