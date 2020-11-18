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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un aşk pozu
18 Kasım 2020 Çarşamba 11:16 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un aşk pozu

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un aşk pozu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un aşk pozu sosyal medyayı salladı. Üç yıl önce Mihre Çelikkol ile dünya evine giren oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'dan aşk pozu geldi. İkilinin mutluluk pozuna beğeni yağdı. Üç yıl önce Mihre Çelikkol ile dünya evine giren oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2019'da oğlu Ali'yi kucağına alan Çelikkol'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İbrahim Çelikkol'un o paylaşımı:

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