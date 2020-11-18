Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri artık hikayede olmayacak

Başarılı performansı ile dizide dikkat çekmeyi başaran Engin Hepileri, Kimse Bilmez isimli dizisi final yapmadan hemen önce Doğduğun Ev Kaderindir’e geçmişti. Oyuncu, hikayede önemli bir yer edindikten sonra ise ortalıktan kaybolmuştu.

Engin Hepileri, sosyal medya hesabından “Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar” notuyla yeni bir projesinin olduğunu açıkladı. Bu paylaşıma yorum bırakan Demet Özdemir ise ayrılığı mesajıyla onaylamış oldu.

Engin Hepileri, Faruk karakterinden sonra yeni imajı ile hayranları için poz verdi.

Oyuncunun paylaşımına Doğduğun Ev Kaderindir’deki partneri Demet Özdemir, yorum bıraktı.

Özdemir, “İyi ki… Canım @hepileriengin her zaman şahaneydi seninle sette olmak, çalışmak bir gün başka bir yerde yeniden” diyerek veda mesajı paylaştı.

İşte bu paylaşım ile birlikte Faruk karakterinin artık diziye yer almayacağı da ortaya çıktı.

Yeni bir imaj çalışması yapan Hepileri’nin takipçileri bu halini çok beğendiklerini ve yeni projesini de heyecanla beklediklerini belirten yorumlar bıraktı.

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