Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı kılınışı haberimizde
Cuma namazı nasıl kılınır sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Cuma günü ibadet etmek isteyen müminler Cuma namazı kılınışını öğrenmek istiyor. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günden faydalanmak isteyen müminler abdest alıp camileri dolduruyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı haberimizde
Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? sorusu namaza gitmek isteyen Müslümanlar tarafından aratılıyor. Cuma namazı erkeklere farz kılınmıştır. Bu mübarek ve faziletli günü en güzel şekilde değerlendirmek isteyen müminler Cuma namazı kılmak istiyor. Cuma namazını kılan; bugünü, İslâmî literatürde belirtilen bilgilere göre değerlendiren kişi, bir hafta boyunca bunun feyz ve bereketinin tesirinde yaşar. İşte Cuma namazı kılınışı
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.