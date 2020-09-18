21 Ağustos 2020 Cuma namazı saat kaçta?

Koronavirüs salgını sonrası Cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uyarak kılınıyor.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE KILINIŞI NASILDIR?

Cuma namazı cemaatle birlikte camide kılınmaktadır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat kılınır. Öğle namazı vaktinde ezan okundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra iç ezan okunur ve imam haftanın hutbesini cemaate okur. Hutbeden sonra imamla birlikte 2 rekat farz kılınır ve en son 4 rekat son sünnet kılınır.

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