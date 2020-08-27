Cuma hutbesi 21 Ağustos 2020!

Müslümanlar yarın Cuma namazlarını kılmak için camilere akın edecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak geçirilecek olan namaz öncesi vatandaşlar, bu haftaki Cuma hutbesini dinleyecek.

21 AĞUSTOS 2020 CUMA HUTBE KONUSU NEDİR?

Bu haftaki Cuma hutbe konusu Mümin, hakkın temsilcisi, hakikatin davetçisi olarak belirlendi.

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