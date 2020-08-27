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  3. Cuma hutbesi 21 Ağustos 2020!
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:23 | Son Güncelleme:

Cuma hutbesi 21 Ağustos 2020!

Cuma hutbesi 21 Ağustos 2020!

Genel olarak öğüt verilen Cuma hutbelerinde iyi ameller işlememiz gerektiği konusundan vurgu yapıyor. 21 Ağustos 2020 Cuma hutbe konusu sizler için hazırladık.

Müslümanlar yarın Cuma namazlarını kılmak için camilere akın edecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak geçirilecek olan namaz öncesi vatandaşlar, bu haftaki Cuma hutbesini dinleyecek.

21 AĞUSTOS 2020 CUMA HUTBE KONUSU NEDİR?

Bu haftaki Cuma hutbe konusu Mümin, hakkın temsilcisi, hakikatin davetçisi olarak belirlendi. 

BU HAFTAKİ CUMA HUTBE KONUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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