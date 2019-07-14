Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? KPSS 2019 lisans sorularının yanıtları...

KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında Çatalhöyük sorusu da yer aldı. 10.15’ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını öğrenmek istiyorlar. İşte merak araştırılan sorunun yanıtı…