Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? KPSS 2019 lisans sorularının yanıtları...
“Çatalhöyük nerede?” sorusu KPSS 2019 lisans sınavında sorulmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını araştırılıyorlar. Haberimiz içerisinden “Çatalhöyük, Alacahöyük nerede?” sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.
KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında Çatalhöyük sorusu da yer aldı. 10.15’ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını öğrenmek istiyorlar. İşte merak araştırılan sorunun yanıtı…