Bugün hangi kandil programları var? 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesi

İslam aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi kandil programları var?

28 EKİM MEVLİD KANDİLİ TV PROGRAMLARI

Bu akşam saat 00:20'de Atv'de Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel programı ekranlara gelecek.

Kanal D'de 02:00'de M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel programı yayınlanacak.

TRT1'de 19:30'da Mevlid Kandili Özel Yayını olacak.

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