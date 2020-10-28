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  • Bugün hangi kandil programları var? 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesi
28 Ekim 2020 Çarşamba 00:17 | Son Güncelleme:

Bugün hangi kandil programları var? 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesi

Bugün hangi kandil programları var" 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba günü (bugün) idrak edilecek. Bu gece ibadetlerini yerine getirdikten sonra kandil programlarını izlemek isteyenler, hangi programın hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İslam aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi kandil programları var?

28 EKİM MEVLİD KANDİLİ TV PROGRAMLARI

Bu akşam saat 00:20'de Atv'de Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel programı ekranlara gelecek.

Kanal D'de 02:00'de M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel programı yayınlanacak.

TRT1'de 19:30'da Mevlid Kandili Özel Yayını olacak. 

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