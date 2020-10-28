Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir? Mevlid Kandili sözleri, kısa uzun hadisleri

İslam aleminin en mübarek günlerinden biri sayılan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 11. gününe denk geliyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gecesi (bu gece) idrak edilecek. Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler de tüm müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte en güzel Mevlid Kandili sözleri...

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)

Bugün hangi kandil programları var? 28 Ekim Mevlid Kandili Tv programı listesi

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur " (Ahzap 70-71)

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MEVLİD KANDİLİ HADİS VE AYETLİ SÖZLERİ

-Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun . -'Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..

-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Mevlid Kandili ibadetleri hangileri? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.