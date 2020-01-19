BİM aktüel ürünleri neler? BİM 21 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu burada

BİM 21 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu, binlerce BİM müşterisi tarafından araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri çeşitli ve kaliteli aktüel ürünleri satışa sunuyor. "BİM aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 21 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta BİM'e gelen ürünler arasında maskara 14,95 TL'den, aydınlatıcı pudra 19,95 TL'den, dipliner 14,95 TL'den, eyeliner 14,95 TL'den, deodorant 11,95 TL'den, dudak balmı 12,95 TL'den, kaş,kirpik bakım serumu 29,95 TL'den, likit mat ruj 12,95 TL'den satılıyor.