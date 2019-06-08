BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var?

BİM haftalık aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? Her hafta onlarca ürünü uygun fiyata satan BİM’in bu haftaki aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden farklı birçok ürünü vatandaş için hesaplı fiyatlara satan BİM aktüel listesinde bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda kumtel cam ankastre set 99.90 TL, Huawei y5 2018 akıllı telefon 879 TL, oto koltuk kılıfı 79 TL, basınçlı yıkama makinesi 299 TL, büyük boy seyahat valizi 89.90 TL, oto araç süpürgesi 125 TL, çift musluklu semaver 55 TL, erkek bakım seti 135 TL, oto boyun yastığı 22.50 TL’den yer alıyor. BİM haftalık ürünler listesinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz

BİM 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU