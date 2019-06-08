08 Haziran 2019 Cumartesi 17:48 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:48
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden ayrı, uygun ürünleri barındırıyor. Vatandaşa uygun ve kaliteli ürünleri aktüel ürünler listesi adı altında listeleyen BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok ürünü uygun fiyata satıyor. BİM 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? 7 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olan aktüel listesinde Huawei y5 2018 cep telefonu 879 TL, kumtel cam ankastre set 999.90 TL, erkek bakım seti 135 TL, çift musluk semaver 55 TL, basınçlı yıkama makinesi 299 TL, büyük boy seyahat valizi 89.90 TL, mıknatıslı araç içi telefon tutucu 9.95 TL’den yerini alıyor. BİM aktüel ürünler listesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİM haftalık aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? Her hafta onlarca ürünü uygun fiyata satan BİM’in bu haftaki aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden farklı birçok ürünü vatandaş için hesaplı fiyatlara satan BİM aktüel listesinde bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda kumtel cam ankastre set 99.90 TL, Huawei y5 2018 akıllı telefon 879 TL, oto koltuk kılıfı 79 TL, basınçlı yıkama makinesi 299 TL, büyük boy seyahat valizi 89.90 TL, oto araç süpürgesi 125 TL, çift musluklu semaver 55 TL, erkek bakım seti 135 TL, oto boyun yastığı 22.50 TL’den yer alıyor. BİM haftalık ürünler listesinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz
BİM 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU