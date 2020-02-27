BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM market aktüel ürünleri arasında neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 3 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Markete salı günü gelecek olan ürünler arasında birçok kişisel bakım ürünü bulunuyor. 3 Mart kataloğunda led ampullü makyaj aynası 49,90 TL, dörtlü far paleti 19,90 TL, vücut parfümü 14,90 TL, takı standı 34,90 TL, yüz masaj aleti 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Detaylar haberimizde sizlerle.