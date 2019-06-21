BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM 21 Haziran aktüel ürünler listesi

BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Haziran kataloğunda neler var? diye merak edilmeye başladı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ile çıkıyor. BİM 21 Haziran’da gelecek ürünler arasında Fakir marka buharlı ütü 129 ,90 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Akel marka 139 TL’den, 18 parça dekorlu yemek seti 139 TL’den, Paşabahçe marka Aurora 33 cm. servis tabağı 12,90 TL’den, Paşabahçe marka Aurora 258 cm. servis tabağı 6.95 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...