Beyoğlu'nda korku dolu anlar anbean kaydedildi: Güven timleri adım adım takip edip yakaladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli genç kadını dakikalarca takip ederek korku dolu anlar yaşamasına neden olan Sezer T., güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA'da yer alan haberde Taksim’de metrodan inen Ö.K., İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.



GENÇ KADIN KURTULMAK İÇİN MAĞAZAYA GİRDİ

İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden şahıstan kurtulmaya çalışan Ö.K.'ye, mağazadan çıktıktan sonra sözlü tacizde bulunuldu.

GÜVEN TİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.

