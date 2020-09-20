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  • Beyoğlu'nda korku dolu anlar anbean kaydedildi: Güven timleri adım adım takip edip yakaladı
20 Eylül 2020 Pazar 15:16 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korku dolu anlar anbean kaydedildi: Güven timleri adım adım takip edip yakaladı

Beyoğlu'nda korku dolu anlar anbean kaydedildi: Güven timleri adım adım takip edip yakaladı
İHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geç kadını dakikalarca takip ederek sözlü tacizde bulunan Sezer T. adlı şahıs, güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Genç kadının korku dolu anları anbean kaydedildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli genç kadını dakikalarca takip ederek korku dolu anlar yaşamasına neden olan Sezer T., güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA'da yer alan haberde Taksim’de metrodan inen Ö.K., İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.

GENÇ KADIN KURTULMAK İÇİN MAĞAZAYA GİRDİ

İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden şahıstan kurtulmaya çalışan Ö.K.'ye, mağazadan çıktıktan sonra  sözlü tacizde bulunuldu.

GÜVEN TİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.

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