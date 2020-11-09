Belibağlı Diyarbakır nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Belibağlı Diyarbakır tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta Belibağlı Diyarbakır tarifi ve malzemeleri bir hayli merak edildi. Bugün mutfağa giren gelinler, Belibağlı Diyarbakır tarifini yapmaya çalışacak. Kabakları iyi bir şekilde soyabilmek yemeğin püf noktaları arasında yer alıyor. Onur Büyüktopçu'nın sunumuyla ekrana gelen, Gelinim Mutfakta Belibağlı Diyarbakır tarifi, malzemeleri haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA BELİBAĞLI DİYARBAKIR MALZEMELERİ

500 gram kıyma 7 adet kabak 4 adet domates 2 adet sivri biber 1 bağ maydanoz 1 tatlı kaşığı yeni bahar 1 tatlı kaşığı karabiber 2 kaşık katı yağ 1 çay bardağı sıvı yağ

GELİNİM MUTFAKTA BELİBAĞLI DİYARBAKIR NASIL YAPILIR?

Yemeğin önce kabakları soyuluyor. Kabakların bir tarafı oyulacak, diğer parçası kapağı olacak şekilde kesiliyor. İçi oyulan kabaklar yağda kapaklarıyla birlikte kızartılıyor. Yeni bahar ve karabiberle kavrulan kıyma kızarmış kabakların içine dolduruluyor. Kapakları kapatılan kabaklar sıcak suda bekletilerek esnek bir form kazanan uzun saplı maydanozlarla bağlanıyor. Tencerenin dibine dilimlenen domateslerin üzerine dizilen Beli bağlılar su eklenerek pişiriliyor. Üzerinde veya yanında sarımsaklı yoğurtla ikram edilir. Beli bağlı sunuma hazırdır