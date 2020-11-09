09 Kasım 2020 Pazartesi 15:43 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu bugün belli olacak. Geçen hafta Ezgi elenince yarışmaya bu hafta yeni bir gelin be kayınvalide katıldı. Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu sizlerle...
Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu günün sonunda Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 4 gelin ve kayınvalide 5 altın bileziğin sahibi olmak için yarışıyor. Gelinim Mutfakta 9 Kasım gün birincisi olan çeyrek altını kazanacak. Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.
Belibağlı Diyarbakır nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Belibağlı Diyarbakır tarifi, malzemeleri!
GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM PUAN DURUMU
9 Kasım puan durumu açıklanmadı. Bugüne ait puanlar, Onur Büyüktopçu tarafından günün sonunda açıklanacak.