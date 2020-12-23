MasterChef'te yarın bugüne kadar oynanan en önemli oyunlardan biri oynanacak. MasterChef Türkiye'nin 19. haftasında yarın 3. eleme adayı belli olacak. Eleme adayını belirleyecek olan yemeği ise Ünlü şef Fatih Tutak barbun olarak belirledi. Peki, Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef Barbun tarifi ve püf noktası nedir? Barbun balığına dair tüm detaylar haberimizde...

BARBUN BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Barbun, pembe rengi ve bembeyaz etiyle Ege’nin en güzel balıklarından biridir.

Barbunları bol suda yıkayıp sularını süzün. Balıkları tuzlayıp kısa bir süre bekletin. Barbun pullu bir balıktır ve pişirmeden önce iyice temizlemek gerekir, fakat temizlemesi zorluk yaratmaz. Barbun kızartma ya da fırınlamada sıkça tercih edilen ve önerilen bir balıktır.

BARBUN TAVA TARİFİ

Malzemeler:

2 Kilo Barbun Balığı

Mısır Unu

Tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Balıkları iyice temizleyelim, yıkayalım ve kurutalım. Temizlenmiş balıkları iyice mısır ununa bulayalım. Tavaya sıvı yağı alalım ve iyice kızdıralım. Balıkları dizelim ve arkalı önlü kızartalım. Bir tabağa havlu kağıt serelim ve kızarttığımız balıkları buraya alalım. Fazla yağını süzdükten sonra servis edelim!

ÜNLÜ ŞEF FATİH TUTAK'TAN BARBUN PÜF NOKTASI:

Ünlü şef Fatih Tutak yarışmacılara 'Balığı fileto yaptıktan sonra hemen tuzlayın, o tuz zaten balığı lezzetli yapacaktır' önerisinde bulundu.

Fatih Tutak kimdir, nereli? MasterChef konuğu Şef Fatih Tutak kaç yaşında?