MasterChef’in 24 Aralık’ta yayınlanacak olan yeni bölümüne Fatih Tutak konuk olacak. Fragmanda ilk kez görülen Fatih Tutak’ın kariyeri merak konusu oldu. Fatih Tutak kimdir, nereli? MasterChef konuğu Şef Fatih Tutak kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. 35 yaşındaki usta şef hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınmaktadır. Fatih Tutak, ilk profesyonel aşçılık eğitimini Türk mutfağının en önemli yerlerinden olan Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda almıştır.

Kariyerine ilk olarak İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile başlamış, daha sonr Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong'ta ve daha sonra da Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olan ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalışmıştır. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de 4 aylık staj hakkı kazanmıştır.

Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalışmıştır. 2015 yılında Bangkok'ta "The Dining Room of The House of Sathorn'da" Baş Aşçı olmuş ve Tayland mutfağına yönelmiştir. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de "Asia's 50 Best Restaurants" listesine girmiştir. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine giren şef, kariyerine büyük başarılar sığdırmıştır.

Fatih Tutak 2019'da Türkiye'ye dönmüştür ve Aralık 2019'da da İstanbul'daki ilk restoranı olan "Turk Fatih Tutak'ı" açtı. Restoranı CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer almaktadır.

Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef Barbun tarifi ve püf noktası!