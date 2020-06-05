Ay tutulması etkileri neler, baş ağrısı yapar mı? 5 Haziran 2020 Ay tutulması saat kaçta?

Bugün Ay tutulması ile karşı karşıya olacağız. Yılda sayılı bir şekilde karşılaşılan bu olay dünya çapında bir ilgi görüyor. Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtını almaya yönelik yapılan araştırmalar da şu saat itibariyle hız kazanmış durumda. Kandilli Rasathanesi’nin açıklamalarına göre yarı gölgeli bir tutulma olacak ve Ay bugün dolunay evresinde seyrediyor. 5 Haziran 2020 Ay tutulması etkileri ile ilgili ayrıntılar sizlerle…

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Dolunay evresinde olan Ay, bugün bir tutulma yaşayacak. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre yarı gölgeli ay tutulması akşam saat 20:45’te başlayacak ve 00:05’te sona erecek. En iyi gözlemlenebileceği saat ise 22:00'dan itibaren olacak. 5 Haziran Ay tutulması ülkemiz sınırları içerisinden de gözlemlenebilecek.

AY TUTULMASI ETKİLERİ NELERDİR?

Ay tutulması etkilerine genel itibariyle baktığımızda, 6 aylık bir etki sürecinden söz edebiliriz. En yoğun ve belirgin etkileri tabi ki ilk birkaç haftadır fakat bu süre, dediğimiz gibi 6 aya kadar uzanıyor.

Bu süreçte üzerinizde genel bir gerginlik, öfke hali; adeta patlamaya yakın bir volkan olma durumları hakim olacaktır. Bu da baş ağrılarını tetikleyebilir. Sakin kalmaya çalışmakta yarar var, çünkü unutulmamalıdır ki etkiler geçici bir süreyi kapsıyor. Ay tutulmaları bir şeyi geride bırakma, son verme, bitirme anlarını temsil eder. Dolayısıyla bırakmayı düşündüğünüz herhangi bir şey varsa en uygun zamanlardır. Gerçeğin tokat gibi suratınıza çarpabileceğine hazırlıklı olmalısınız. Üstü kapalı hiçbir şey neredeyse kalmayacaktır.

5 Haziran Ay tutulması Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla astrolojik bağlamda baktığımızda ise İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları özellikle sert bir biçimde etkilenecekler. İkizler ve Yay –eğer takip edenleriniz varsa biliyordur- önümüzdeki 2-2 buçuk yıl boyunca değişim süreci geçirecekler ve bunun ilk ateşi Ay tutulması aracılığıyla olacak.

Ay tutulmasından olumlu anlamda etkileneceğinin ön görüldüğü burçlar ise; Aslan, Koç, Terazi ve Kova’lar olacak. Burç özelinde konuşuyoruz fakat gökyüzündeki bu güçlü etki aslında herkesi kapsıyor. Vurgulamak istenilen ise bazı kişilerin etkilenme oranının fazla olacağı yönünde.

Sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor ki; Ay tutulması dönemleri adeta arınma zamanlarıdır. Kendi içinize çekilmeyi başarabilirseniz, yeni kararlar alma noktasında da hayatınızda büyük değişimlere yer açabilirsiniz. Endişeli ve kaygılı ruh hali içerisine bürünmeye müsait olacağımız için şu birkaç gün biraz sabırlı olunmalı. Aynı zamanda karşılıklı iletişimlerde de kopukluklar meydana gelebilir, yanlış anlaşılmalar olabilir; buna sebebiyet vermemek adına temkinli adım atmakta fayda var.

Eğer bitirmek istediğiniz, ardınızda bırakmak istediğiniz veya kendinizde değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa Ay tutulmaları bunun için en uygun zamanlardan biridir, lehinize kullanmanız dileğiyle…