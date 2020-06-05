Ay tutulması (Husuf) namazı nasıl kılınır? Ay tutulmasında okunacak dualar nelerdir?
Ay tutulması 5 Haziran tarihinde yani bu akşam gerçekleşecek. Ay tutulması namazı kılmak isteyenler Husuf namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre 20.45'te başlayacak olan tutulma saat 00.05'te sona erecek. Türkiye'den de gözlemlenebilecek Ay tutulması yarı gölgeli şekilde olacak. Ay tutulmasında okunacak dualar için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.
Ay tutulması namazı kılmak isteyen vatandaşlar Husuf namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye’den de gözlemleyebileceğimiz 5 Haziran Ay tutulması, Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre 20.45’te başlayacak ve saat 00.05’te sona erecek. Ay tutulmasında okunacak dualar ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde…
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AY TUTULMASI (HUSUF) NAMAZI NASIL KILINIR?
Ay tutulması namazı tutulmadan sonra 2 rekat olacak şekilde kılınır.
HUSUF NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
HUSUF NAMAZI KILINIŞI (2. REKAT)
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:
Güneş ve ay, Allah’ın kudretini gösteren ayetlerden iki ayettir. Birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Bunların tutulduğunu gördüğünü zaman Allahu Teâla’ya dua ediniz, tekbir getiriniz ve sadaka veriniz.
Bazı rivayetlerde de sadece ”Bunu gördüğünüz zaman Allah Azze ve Celle’yi zikrediniz.” denilmiştir.
Abdurraman b. Semure (r.a )dedi ki:
“Güneş tutulmuştu. Allah Rasûlü’ne geldim. Kendisi namazdaydı. Ellerini kaldırarak güneş açılıncaya kadar tesbih,tehlil,tekbir,hamd ve dua etti. Güneş açılınca iki sure okuyarak iki rekat namaz kıldı.”
Güneş ve ayın tutulması hallerinde Allah’ı Teâlâ’yı zikretmeyi dua etmeyi çoğaltmak sünnet olduğu gibi, tutulmadan dolayı namaz da kılmak sünnettir. Bunun, müslümanlaın icmaı ile sabit olduğu bilinmelidir.
Yine Buharı ve Müslim’in bazı rivayetlerinde şu ifade vardır: “Bunu (tutulma halini gördüğünüz zaman, Allah Tealâ’yi zikredin.”
Çekilebilecek Tesbihler:
Tesbih: Sübhânallah
Tehlil: Lâ ilâhe illallah
Tekbir: Allahu Ekber
Hamd: Elhamdülillah
Ay tutulması hadisesinde bol bol Allah’ı zikretmek ona şükürler etmek ve içten geldiğinde dualar etmek iyi olacaktır. Kimi alimlere göre Ay tutulmasında kıraati aşikare yapmak sünnettir.