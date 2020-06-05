Ay tutulması (Husuf) namazı nasıl kılınır? Ay tutulmasında okunacak dualar nelerdir?

Ay tutulması namazı kılmak isteyen vatandaşlar Husuf namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye’den de gözlemleyebileceğimiz 5 Haziran Ay tutulması, Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre 20.45’te başlayacak ve saat 00.05’te sona erecek. Ay tutulmasında okunacak dualar ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde…

Ay tutulması etkileri neler, baş ağrısı yapar mı? 5 Haziran 2020 Ay tutulması saat kaçta?

AY TUTULMASI (HUSUF) NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması namazı tutulmadan sonra 2 rekat olacak şekilde kılınır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI (2. REKAT)

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

Güneş ve ay, Allah’ın kudretini gösteren ayetlerden iki ayettir. Birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Bunların tutulduğunu gördüğünü zaman Allahu Teâla’ya dua ediniz, tekbir getiriniz ve sadaka veriniz.

Bazı rivayetlerde de sadece ”Bunu gördüğünüz zaman Allah Azze ve Celle’yi zikrediniz.” denilmiştir.

Abdurraman b. Semure (r.a )dedi ki:

“Güneş tutulmuştu. Allah Rasûlü’ne geldim. Kendisi namazdaydı. Ellerini kaldırarak güneş açılıncaya kadar tesbih,tehlil,tekbir,hamd ve dua etti. Güneş açılınca iki sure okuyarak iki rekat namaz kıldı.”

Güneş ve ayın tutulması hallerinde Allah’ı Teâlâ’yı zikretmeyi dua et­meyi çoğaltmak sünnet olduğu gibi, tutulmadan dolayı namaz da kılmak sünnettir. Bunun, müslümanlaın icmaı ile sabit olduğu bilinmelidir.

Yine Buharı ve Müslim’in bazı rivayetlerinde şu ifade vardır: “Bunu (tutulma halini gördüğünüz zaman, Allah Tealâ’yi zikredin.”

Çekilebilecek Tesbihler:

Tesbih: Sübhânallah

Tehlil: Lâ ilâhe illallah

Tekbir: Allahu Ekber

Hamd: Elhamdülillah

Ay tutulması hadisesinde bol bol Allah’ı zikretmek ona şükürler etmek ve içten geldiğinde dualar etmek iyi olacaktır. Kimi alimlere göre Ay tutulmasında kıraati aşikare yapmak sünnettir.