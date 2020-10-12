Arap kebabı ve patates köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Arap kebabı ve patates köftesi tarifi!

Arap kebabı ve patates köftesi tarifi bugün Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olarak seçildi. Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler belirtilen süre içerisinde Arap kebabı ve patates köftesini yapmaya çalışacak. Antakya yöresine ait olan Arap kebabı ve patates köftesini en iyi yapan yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olacak.

ARAP KEBABI VE PATATES KÖFTESİ MALZEMELERİ

Patates Köftesi

2 Adet Patates 2 Su Bardağı İnce Bulgur 1 Yemek Kaşığı Biber Salçası 1 Adet Küçük Soğan 1 Tatlı Kaşığı Kimyon 1 Çay Kaşığı Tuz Yarım Çay Bardağı Zeytinyağı

Arap Kebabı

250gr Dana Kıyma 1 Adet Soğan 3-4 Tane Acı Sivri Biber 1 Adet Domates Yarım Demet Maydanoz Yarım Yemek Kaşığı Domates Salçası Yarım Yemek Kaşığı Tere yağ 1 Çay Kaşığı Karabiber 1 Çay Kaşığı Tuz

ARAP KEBABI VE PATATES KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesler haşlanır. Havanda iyice ezilip püre haline gelene kadar dövülür. Bir tarafta bulgur sıcak suyla ıslanır dinlenmeye bırakılır.

Kıyma tereyağında kavrulur. Soğan doğranır ve kıyma ile beraber kavrulur. İçerisine doğranmış biberler, domates, karabiber, tuz atılır. Hepsi birlikte özdeşliğinde maydanoz eklenir. Karıştırılır ve ocaktan alınır.

Diğer tarafta Bulgurun üzerine soğan rendelenir. Salça ve baharatlar da eklenerek iyice yoğurulur. En son ezilen patatesler de eklenir yoğurmaya devam edilir.

Bir kaba koyulan zeytinyağı avucun ayasına sürülür ve tek tek Köfteden parçalar koparılarak çiğ köfte gibi şekillendirilir. Her bir köfte parçasından önce elin ayası yağlanır. Bütün köfteler sıkılır tabağın etrafına çember şeklinde dizilir. Tabağın ortasına arap kebabı eklenir.