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  • Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
12 Ekim 2020 Pazartesi 15:51 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu"

Gelinim Mutfakta yeni haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Geçen hafta yarışmaya Ayşe veda etti. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı gün sonu değerlendirilmesinin ardından açıklanıyor. En yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu sizlerle...

Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya yeni yarışmacıları ile devam ediyor. Geçen Ayşe haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etmişti. Günün birincisi günün kritiği yapıldıktan sonra Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlar sonunda belli olacak. Gelinim Mutfakta 12 Ekim puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM PUAN TABLOSU

Bugün puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Gün sonunda en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

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