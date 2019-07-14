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  3. Amerikan armudu denen meyvenin adı nedir? KPSS 2019 lisans genel kültür sorusu oldu!

Amerikan armudu denen meyvenin adı nedir? KPSS 2019 lisans genel kültür sorusu oldu!

Amerikan armudu denen meyvenin adı nedir" KPSS 2019 lisans genel kültür sorusu oldu!

“Amerikan armudu nedir?” sorusu KPSS 2019 lisans sınavında sorulmasının ardından araştırılıyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Haberimiz içerisinden Amerikan armudu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Amerikan armudu nedir? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında Amerikan armudu sorusu da yer aldı. 10.15’ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını öğrenmek istiyorlar. İşte Amerikan armudu sorusunun cevabı…

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