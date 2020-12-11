Alan değişikliği takvimi 2020: MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?

MEBBİS alan değişikliği takvimi 2020 yoğun ilgi görüyor. Öğretmen alan değişikliği başvurularına ilişkin duyuru MEB Personel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 7 Aralık'ta başlayan başvuru dönemi bugün sona eriyor. Öğretmen alan değişikliği başvuruları “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılabiliyor.

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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.