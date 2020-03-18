A101'e yarın neler geliyor? A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler getiren A101'de neler yer alacağı binlerce müşteri tarafından merak ediliyor. 19 Mart A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, Singer dikiş makinesi 699 TL'den, Piranha akıllı bileklik 49,95 TL'den, trend sandalye 59,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...