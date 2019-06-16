A101 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 20 Haziran fırsat ürünleri

A101 mağazalarında yer alan ürünler dar gelirliden orta gelirli ailelere kadar birçok kesime hitap ediyor. "A101 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101 20 Haziran fırsat ürünleri neler?" diye araştırılmaya başladı. A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok teknoloji ürünü, ev eşyaları, mutfak aletleri, beyaz eşyalar uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuldu. Katalogda 1,399 TL fiyatla Elton Led TV, 1.199 TL fiyatla Huawei'n alt markası HONOR 9 Lİte cep telefonu, Vestel'in alt markası SEG'in çamaşır ve bulaşık makinesi yer alıyor. Yazın gelmesi ile en sevilen malzemeler arasında yer alan katlanabilir piknik masası ve tabureleri bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekiyor.İşte A101 20 Haziran fırsat ürünleri ve kataloğu...