A101 2 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 2 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. A101’de neler var? Her hafta market raflarına salı ve perşembe günleri yeni ürünler ekleniyor. 2 Ocak kataloğunda 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, Karadeniz balık ve gözleme tavası 35 TL, nar ve narenciye sıkacağı 99,95 TL, bot saklama kutusu 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.