A101 2 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
2 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Salı ve Perşembe günleri sınırlı sayıda gelen haftanın fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Detaylar haberimizde sizlerle.
A101 2 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. A101’de neler var? Her hafta market raflarına salı ve perşembe günleri yeni ürünler ekleniyor. 2 Ocak kataloğunda 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, Karadeniz balık ve gözleme tavası 35 TL, nar ve narenciye sıkacağı 99,95 TL, bot saklama kutusu 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.