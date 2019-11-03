5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in aktüel ürünleri Salı ve Cuma günleri yenileniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM'de bu hafta; 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3,499,00 TL'den raflardaki yerini alacak. 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3,499,00 TL'den, Sürpriz Yumurta Kinder 20 g 4,95 TL'den, Kakaolu Fındık Kreması ve Grissini Nutella Go 52 g 4,95 TL'den, Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Kinder Bueno 43 g 4,95 TL'den, Çikolatalı Fındıklı Gofret Hanuta 44 g 4,95 TL'den ve Kavrulmuş Fındık Simbat 500 g 29,95 TL'den satılacak.