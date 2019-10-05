5 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK market aktüel ürünleri neler? sorusu tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. 5 Ekim ŞOK kataloğu yayında. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini hesaplı fiyatlar ile alıyor. Her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı ŞOK markette avantajlı fiyatlar yüzleri güldürüyor. ŞOK marketin aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da ŞOk markette birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. 5 Ekim ŞOK kataloğu sizlerle...

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK markette bu hafta; Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL'den, Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den, Paşabahçe Invitation Oval Tabak 21 cm 3,50 TL'den, Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 4,50 TL'den, Paşabahçe Invitation Kase 425 cc 2,75 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den,Kral Şakir Boyama Kitabı 5,99 TL'den ve Karton Mobilyalı Çiftlik Oyun Evi 19,95 TL'den satışa sunuluyor.