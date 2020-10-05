5 Ekim Dünya Öğretmenler günü kutlama mesajları ve sözleri! Dünya Öğretmenler Günü nedir?

UNESCO tarafından belirlenen Dünya Öğretmenler Günü her yıl 5 Ekim'de kutlanıyor. Bizde ise Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihi olarak kabul ediliyor. Bu özel gün, her kültüre ve ülkeye göre farklılık gösterirken Dünya Öğretmenler Günü uluslararası bir niteliğe sahip. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri ile bu gün ile ilgili paylaşımlar yapabilirsiniz.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 1994 yılından itibaren 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO'nun önerdiği bu tarih, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın bitiminde UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul etmeleriyle her yıl kutlanır hale geldi.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. 5 Ekim Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.