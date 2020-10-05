24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

Türkiye'de Öğretmenler Günü tarihi 24 Kasım olarak belirlenmiştir. Söz konusu zaman dilimi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararı ile yürürlüğe konmuştur. 5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü ise UNESCO'nun belirlediği bir tarihtir. Bu gün, uluslararası bir niteliğe sahiptir. Türkiye'de 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmasının da elbette bir sebebi var...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

2020 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Salı kutlanacak. Bu özel günde öğrenciler, öğretmenleri için çeşitli kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri yazacaklar. Bunun yanı sıra öğretmenlere yönelik kutlama programları da düzenlenecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yerine getiren kişileri onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığı gündür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün, 24 Kasım 1928 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle kutlanmaya başlanan gündür.

5 Ekim Dünya Öğretmenler günü kutlama mesajları ve sözleri! Dünya Öğretmenler Günü nedir?

Her kültüre ve okul zamanlarına göre Öğretmenler Günü kutlama tarihleri değişiklik gösteriyor. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da yine ülkesine göre değişir.