31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık perşembe yarım gün mü?

1 Ocak yılbaşı günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar resmi tatil günleri ile ilgili olarak aramalarını yoğunlaştırdı. Koronavirüs salgını nedeni ile bu sene resmi tatil olan 1 Ocak yılbaşında ve akabindeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmuyor. 31 Aralık'ta kurumlar yarım gün değil tam gün açık oluyor. Yılbaşı resmi tatili sadece 1 Ocak günü uygulanıyor.

1 Ocak resmi tatil mi 2021? Yılbaşı resmi tatil kaç gün?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.